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بالفيديو| مروان محسن يتقدم بالهدف الثاني للأهلي في شباك بتروجت

منذ 56 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| مروان محسن يتقدم بالهدف الثاني للأهلي في شباك بتروجت

مروان محسن

تقدم مروان محسن بالهدف الثاني للأهلي في شباك بتروجت في إطار الجولة الـ33 من منافسات الدوري المصري خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السويس.

واستغل مروان محسن تمريرة مميزة من وليد سليمان ليسددها مهاجم الأحمر في الشباك محرزا الهدف الثاني.

 

   

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