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80 دقيقة| «النجدي» يسجل لبتروجت أمام الأهلي

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد خالد
80 دقيقة| «النجدي» يسجل لبتروجت أمام الأهلي

النجدي

مرت 80 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وبتروجت، ولا يزال الأحمر متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

سجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة بينية في عمق دفاعات بتروجت بالدقيقة 52.

وبذلك يصل الأهلي للهدف الـ72 هذا الموسم، كأكثر تسجيلا في موسم واحد متخطيًا رقم الترسانة المسجل من موسم 1963-1964 برصيد 71 هدفًا.

قلص عمر النجدي الفارق لبتروجت في الدقيقة 78 من زمن المباراة بعد تلقيه كرة بينية في دفاعات الأهلي حولها لهدف في مرمى إكرامي.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد هدف الأهلي الثاني، بينما يحاول بتروجت تسجيل هدف شرفي أمام بطل الدوري، في الوقت الذي يسيطر فيه الأحمر على الكرة بشكل كبير.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد، في الدقيقة 22 من الشوط الأول من رأسية رائعة في مرمى الحارس عمرو حسام.

 

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