الأهلي يهزم بتروجت بثنائية ويحطم رقم الترسانة في الدوري

فاز فريق النادي الأهلي اليوم على بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي سعد سمير ومروان محسن في الدقيقتين 22 و52 على الترتيب، بينما أحرز هدف بتروجت الوحيد المغربي عمر النجدي في الدقيقية 78.

وبعد مباراة اليوم يصل الأهلي للهدف الـ72 هذا الموسم، كأكثر تسجيلا في موسم واحد متخطيًا رقم الترسانة المسجل من موسم 1963-1964 برصيد 71 هدفًا.

بهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده للنقطة 85 في الصدارة بعد حسمه اللقب رسميًا، ويتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 38 في المركز الثاني عشر.