الشوط الأول| الزمالك يتقدم على الأسيوطي برأسية علاء

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأسيوطي بتقدم الأبيض، بهدف دون رد سجله محمود علاء في الدقيقة 2 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

سريعًا ومع الدقيقة 2 سجل الزمالك عن طريق رأسية محمود علاء ليضع الأبيض في المقدمة، في الوقت الذي يحاول فيه الأسيوطي الظهور متماسكًا.

هدأ اللعب بشكل كبير في ظل رغبة الأسيوطي في استعادة السيطرة وأخذ زمام المبادرة لتعويض النتيجة.

لم تظهر خطورة من الفريقين بشكل كبير حيث لم ترتق لكونها محاولات من جانب الأبيض بينما الأسيوطي يبحث عن تعديل النتيجة.

خرج عماد فتحي للإصابة، وشارك على حسابه أحمد مدبولي، فيما لم تظهر للأبيض خطورة باستثناء محاولة من أيمن حفني في الدقيقة 28.

هبط الأداء بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول حتى الدقيقة 44 بعد إنقاذ محمود جنش لكرة عرضية من حمادة طلبت كادت تغالطة وتسكن الشباك لكنه أنقذها.

كان الزمالك قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش".، حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح، محمود عبد العاطى "دونجا" – محمود عبد العزيز – عماد فتحي – ايمن حفني، يوسف أوباما – كاسونجو كابونجو.

بينما الأسيوطي كل من حراسة المرمى: أحمد دعدور، أحمد سعيد اوكا و حمادة طلبة وايزاك موليم وإسلام صيام، محمد رزق ونيو جيفت وشريف دابو ومهند لاشين، عمر بسام و عمر كمال عبد الواحد.