الزمالك يعود للانتصارات بثنائية أمام الأسيوطي في الدوري

فاز فريق الزمالك على الأسيوطي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة بالدوري الممتاز اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33.

وسجل محمود علاء الهدف الأول في الدقيقة 2 ليضع الأبيض في المقدمة، مع الدقائق الأولى للقاء وأضاف أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 59 بعد فاصل من المراوغات الناجحة، بينما قلص عمر عبدالواحد الفارق وسجل هدف الأسيوطي الوحيد في الدقيقة 85.

وجاء اللقاء متوسط المستوى من الفريقين، إلا أن الأبيض خرج منتصرًا بعد 4 مباريات لم يحقق فيها الفوز خلال الفترة الأخيرة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 في المركز الثالث، ويتوقف رصيد الأسيوطي عند النقطة41، في المركز الثامن.