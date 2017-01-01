محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

تحدث محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي عن فوزه بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا العام رسميًا.

وقال "صلاح" عقب تسلمه الجائزة: "من اليوم الأول الذي لعبت فيه بالدوري الإنجليزي، كنت أعرف وأتيقن وأرغب أن يرى الجميع كرة القدم التي أقدمها، وكنت على ثقة بعودتي مجددًا بعد الرحيل عن تشيلسي".

وتابع: "رجعت من بوابة ليفربول كلاعب مختلف، وأنا سعيد وفخور بنفسي، ولدي الكثير لأقدمه الفترة المقبلة، وأتمنى أن أسجل أكثر عدد من الأهداف في مباريات أقل، وأواصل تحقيق الأرقام القياسية".

وكشف: "ألعب من أجل الفريق وأعطي تمريرات حاسمة كثيرة لزملائي، وبالمناسية أود أن أشكر زملائي ومدربي ومساعدة الجميع لي، فهم السبب في وجودي هنا"يقصد التتويج بالجائزة".

وحول مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا أوضح: "متحمس لمواجهة روما، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك ومتحمس لمواجهتهم، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة".