الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لعنة " أفضل لاعبى البريميرليج" تهدد مسيرة محمد صلاح

«حجازي» مهنئاً «صلاح» : «فخور بيك»

حارس الأهلى يهنئ محمد صلاح

بالفيديو| لحظة إعلان فوز «محمد صلاح» بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

اليوم AM 12:27
كتب: حسين غريب
محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

محمد صلاح

تحدث محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي عن فوزه بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لهذا العام رسميًا.

وقال "صلاح" عقب تسلمه الجائزة: "من اليوم الأول الذي لعبت فيه بالدوري الإنجليزي، كنت أعرف وأتيقن وأرغب أن يرى الجميع كرة القدم التي أقدمها، وكنت على ثقة بعودتي مجددًا بعد الرحيل عن تشيلسي".

وتابع: "رجعت من بوابة ليفربول كلاعب مختلف، وأنا سعيد وفخور بنفسي، ولدي الكثير لأقدمه الفترة المقبلة، وأتمنى أن أسجل أكثر عدد من الأهداف في مباريات أقل، وأواصل تحقيق الأرقام القياسية".

وكشف: "ألعب من أجل الفريق وأعطي تمريرات حاسمة كثيرة لزملائي، وبالمناسية أود أن أشكر زملائي ومدربي ومساعدة الجميع لي، فهم السبب في وجودي هنا"يقصد التتويج بالجائزة".

وحول مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا أوضح: "متحمس لمواجهة روما، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك ومتحمس لمواجهتهم، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة".

أخبار متعلقة

بالفيديو| محمد صلاح يحقق أمنية الطفل المريض في حفل أفضل لاعب بالبريميرليج

بالفيديو| محمد صلاح يحقق أمنية الطفل المريض في حفل أفضل لاعب بالبريميرليج
ريال مدريد يعرض 140 مليون وسيبايوس للتعاقد مع محمد صلاح

ريال مدريد يعرض 140 مليون وسيبايوس للتعاقد مع محمد صلاح

نجم ليفربول السابق : الحفاظ على بقاء محمد صلاح يعنى التتويج بالألقاب

حث النجم الإسباني لويس جارسيا اللاعب السابق لنادى ليفربول الإنجليزي

بالصور| مركز شباب محمد صلاح يتزين بصوره استعدادا لاحتفالية "أحسن لاعب"

تزين مبنى مركز شباب محمد صلاح، بمسقط رأسه فى قرية نجريج

أخبار قد تعجبك

مفاجأة.. العضويات المستثناة في الزمالك بدون مستندات والأعضاء التابعون غير مستحقين

استطلاع رأى

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

الأكثر قراءة

مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الثاني لليفربول في وست بروميتش

بث مباشر لمباراة ليفربول «صلاح» ووست بروميتش «حجازي»
الليلة.. الملك المصرى ينتظر التتويج