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وزير الرياضة ردًا على هجوم مرتضى: "ولا اعرف حاجة"

منذ 55 دقيقة
كتب:  أحمد ثروت
وزير الرياضة ردًا على هجوم مرتضى: "ولا اعرف حاجة"

خالد عبدالعزيز

رد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على الهجوم الذي شنه عليه رئيس نادي الزمالك أمس، فى وسائل الإعلام.

وإكتفى خالد عبد العزيز خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت " لا يا فندم ولا أعرف حاجة عن الكلام ده".

وكان رئيس الزمالك هاجم وزير الرياضة، أمس، خلال جلسته داخل المحكمة بمجلس الدولة، على إثر تعيين الأخير لجنة مالية للإشراف على النادي قائلاَ له: " إبعد يا خالد يا عبد العزيز بعيد عن النادي".

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