حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

نقلا عن العدد الورقي

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، على تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا للموسم الحالى، حيث يسعى أبوريدة بالتنسيق مع شركة «بريزنتيشن» راعى الكرة المصرية، إلى تنظيم احتفالية لتكريم الفرعون المصرى، وفقاً للمواعيد المتاحة له، وأجرى هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، اتصالاً باللاعب عقب الإعلان عن فوزه باللقب أكد له فيه أن الاتحاد سيجرى له حفلاً يليق به خلال الفترة المقبلة.

وهنأ اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى، وجميع العاملين بالاتحاد ولجانه وفروعه، محمد صلاح بمناسبة فوزه بلقب أحسن لاعب فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم عن هذا الموسم. وقال الاتحاد المصرى، فى بيانه أمس، إن هذا الفوز الكبير بلقب الأفضل فى أعرق الدول الكروية يأتى تتويجاً لجهد ابن مصر البار طوال موسم شاق نجح خلاله فى مقارعة نجوم العالم، محتلاً بذلك مكانة عالمية ستظل محفورة فى سجلات التاريخ.

كما أكد الاتحاد المصرى فى تهنئته أن الفرحة الغامرة التى انتابت الشارع المصرى مع إعلان هذا الإنجاز الكبير تبرهن على أصالة هذا الشعب الذى اعتاد على إنجاب العظماء وآخرهم محمد صلاح الذى حرص طوال مشواره على التعبير بكل صدق عن معدنه المصرى الأصيل.

ودعا الاتحاد المصرى لكرة القدم عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية لتواصل الفرحة وتعيش السعادة الحقيقية بالإنجازات الكبرى التى بدأت الكرة المصرية فى قطف ثمارها منذ التأهل إلى نهائيات كأس العالم وحتى فوز محمد صلاح بلقبه الكبير، داعين الله عز وجل أن يكلل بالنجاح مسيرة المنتخب الوطنى وأبنائه لتستمر الفرحة على وجوه هذا الشعب الأصيل الذى صار من حقه أن تنفتح أمامه كل أبواب الفرحة، بعد سنوات عجاف.

وهنأ هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، وأعضاء الجهاز الفنى، النجم محمد صلاح على فوزه بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، قائلاً: «لا شك أن صلاح بذل مجهوداً كبيراً ليصل إلى هذا المستوى المرتفع ويحصل على اللقب ونتمنى له الاستمرار على القمة». وأضاف «كوبر»: «رغم النجاح والتألق لم يتغير محمد صلاح واحتفظ بالهدوء والتواضع والالتزام فى التدريب وبتعليمات المدربين ولكن الاحتفاظ بالقمة أصعب من الوصول إليها، لذلك يجب عليه بذل المزيد من الجهد والعرق ليستمر على نفس الطريق ويحقق المزيد من النجاحات، والمهم أن يلعب من أجل الفريق ويتعاون مع الجميع ولا يفكر فى نفسه فقط».