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«جلال» للاعبي الزمالك: الفوز على الأهلي سيفسد فرحة تتويجهم بالدوري

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
«جلال» للاعبي الزمالك: الفوز على الأهلي سيفسد فرحة تتويجهم بالدوري

جلال

تحدث خالد جلال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعبين بشأن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل.

وأكد "جلال" للاعبين علي أنه لا مجال لديهم في مباراة القمة إلا للفوز فقط ومصالحة الجماهير.

وقال لهم مدرب الزمالك: "أنتم الأفضل في مصر والمعيار هو الملعب فقط وتحقيق الإنتصار والتفوق على الأهلي والكرة في ملعبكم لإثبات ذلك".

وأوضح "جلال" للاعبيه بأن الفوز على الأحمر سيفسد فرحة التتويج بالدوري وسيخرجوا من الموسم مرفوعين الرأس.

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