مفاجأة.. مصطفى فتحي يدخل حسابات الأهلى

دخل مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالزمالك، والذي انتهت إعارته إلى التعاون السعودي، في حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" أن حسام البدري المدير الفني للأهلى طلب التعاقد مع اللاعب، في ظل إعجابه بإمكانياته، وإمكانية وجود ثغرة تسمح للأهلى بالتعاقد معه، خصوصا أن هناك بند في عقد إعارته للتعاون يتيح للنادي السعودى شراءه مقابل 3.5 مليون دولار.

وتبحث لجنة الكرة في الأهلى إمكانية ضم اللاعب، ودفع القيمة المالية للتعاون السعودي، عن طريق تركي أل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للأهلى، وجمع المبلغ عن طريق بعض محبي النادي.

كان أل الشيخ قد تعهد بتدعيم صفوف الأحمر بصفقات من العيار الثقيل، بعد نهاءه أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد الذي كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال للزمالك بعد توقيعه للنادي الأبيض بالفعل، إلا أن تركى أقنعه بتمديد عقده مع الأهلى، وانتقل إلى فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي حتى نهاية الموسم، على أن ينتقل للدوري السعودى في الموسم المقبل.