تعرف على مباريات قرعة البطولة العربية كاملة

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البطولة العربية
أجريت منذ قليل قرعة البطولة البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وأسفرت عن مباريات دور الـ32 من البطولة.
وجاءت المباريات كالتالي:
النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي.
الجيش السوري مع المريخ السوداني.
الأهلي السعودي مع المحرق البحريني.
العين الإماراتي مع وفاق سطيف.
الرجاء المغربي مع السلام زغرته اللبناني.
الهلال السعودي مع الشباب العماني.
الإسماعيلي مع الكويت الكويتي.
الوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.
القوة الجوية العراقي مع اتحاد العاصمة الجزائري.
النجم الساحلي التونسي مع الرمثا الأردني.
الرفاع البحريني مع شباب بلوزداد الجزائري.
الزمالك مع القادسية الكويتي.
أهلي طرابلس الليبي مع نادي الوداد المغربي.
الصفاقسي التونسي مع النفط العراقي.
الأهلي مع الفائز من الدور التمهيدي.
الترجي مع الفائز من الدور التمهيدي.
ليفربول
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08:45 PMدوري أبطال أوروبا
روما
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