تعرف على مباريات قرعة البطولة العربية كاملة

عاجل| الإسماعيلي يصطدم بالكويت الكويتي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي عن ملاقاة الإسماعيلي لنظيره الكويت الكويتي في افتتاح الدراويش لمباريتهم في البطولة العربية المقرر إقامتها في الثامن من أغسطس المقبل.