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«صلاح» يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد محجوب
«صلاح» يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

محمد صلاح

واصل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه هذا الموسم، بعد تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في شباك روما، في المباراة التي تقام حالياً على ملعب أنفيلد، في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

تمكن جناح الريدز، أن يصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي، تسجيلاً لـ10 أهداف على الأقل في بطولتين مختلفتين في نفس الموسم، حيث سجل صلاح 31 هدف في البريميرليج، ويتصدر بهم ترتيب الهدافين، كما أحرز 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ليفربول يتقدم على روما الإيطالي حتي الأن، بخماسية نظيفة، بواقع هدفين لصلاح، وهدفين للبرازيلي فيرمينو، وهدف أخر للسنغالي ماني، ويتبقى من زمن اللقاء 20 دقيقة.

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