الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لاعب الإنتر: «صلاح» يستحق الكرة الذهبية

رقم قياسي جديد لثنائية «صلاح» و«فيرمينو»

شاهد..رد فعل ستيفان جيرارد على هدف محمد صلاح "العالمى"

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو» في نصف نهائي الأبطال

بالفيديو| تستحقها يا صلاح.. عاصفة من التشجيع للملك المصري لحظة خروجه

منذ 33 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| تستحقها يا صلاح.. عاصفة من التشجيع للملك المصري لحظة خروجه

صلاح

نال محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من التشجيع والتحية عند استبداله في مباراة روما بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما من جملة الأهداف الخمسة التى هز بها الريدز شباك الجيالوروسي وغادر في الدقيقة74، من عمر المباراة .

محمد صلاح (سجل 2 وصنع 2) هو أول لاعب يشترك بـ4 أهداف في مباراة نصف نهائية في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها روبرت ليفاندوفسكي مع دورتموند ضد ريال مدريد في 24 أبريل 2013 (4 أهداف).

أخبار متعلقة

بالفيديو| فاصل مهاري من «صلاح» أمام لاعبي روما علي طريقة «ميسي»

بالفيديو| فاصل مهاري من «صلاح» أمام لاعبي روما علي طريقة «ميسي»
فان بيرسي يتغنى بمحمد صلاح عبر تويتر

فان بيرسي يتغنى بمحمد صلاح عبر تويتر

قائد برشلونة السابق يشيد بمحمد صلاح

أشاد كارليس بويول القائد السابق لبرشلونة الإسباني

«صلاح» يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه هذا الموسم، بعد تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في شباك روما، في المباراة التي تقام حالياً

أخبار قد تعجبك

أساطير الكرة يتسابقون فى مدح «صلاح».. و«جوارديولا وسافاج» مريضان بـ«النفسنة»

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • 5

    :

    2

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • روما

    روما

الأكثر قراءة

مراسلة أون سبورت من لندن :"صلاح لم يتوج بجائزة أفضل لاعب حتى الآن"

ليفربول يحدد مقابل خرافي للاستغناء عن «صلاح».. والملكي يرحب بدفع الرقم المطلوب

شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وروما.. صلاح أساسيا
حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة