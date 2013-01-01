بالفيديو| تستحقها يا صلاح.. عاصفة من التشجيع للملك المصري لحظة خروجه

نال محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عاصفة من التشجيع والتحية عند استبداله في مباراة روما بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما من جملة الأهداف الخمسة التى هز بها الريدز شباك الجيالوروسي وغادر في الدقيقة74، من عمر المباراة .

محمد صلاح (سجل 2 وصنع 2) هو أول لاعب يشترك بـ4 أهداف في مباراة نصف نهائية في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها روبرت ليفاندوفسكي مع دورتموند ضد ريال مدريد في 24 أبريل 2013 (4 أهداف).