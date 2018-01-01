لقطة اليوم| ماذا يعني أن تكون لاعبًا كبيرًا أو «محمد صلاح»

استطاع المصر ي محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أن يحجز لنفسه مكانًا ضمن أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي بل قل أفضل لاعبي العالم، بعد تتويجه بجائزة الأفضل في البريميرليج، والأداء المبهر والعظيم الذي يقدمه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز هذا الموسم.

مكانة وقيمة اللاعب الكبير دومًا تظهر بشكل واضح حين يغيب عن فريقه وهو ما ظهر جليًا هذا الموسم مع ليفربول في أكثر من مباراة ومع المنتخب الوطني، (حضور صلاح يعني دومًا الأفضلية، وخروجه دومًا يقلب الموازين سلبًا).

"الوطن سبورت" يلقى الضوء على أبرز المباريات التي شهدت تحولا في الأداء والنتيجة بعد خروج صلاح خلال المباريات.

روما

خرج محمد صلاح في لقاء اليوم الثلاثاء، أمام روما بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والنتيجة تشير لتقدم ليفرلول 5-0، سجل صلاح منها هدفين وصنع مثلهما، بينما تبدل الحال واستطاع روما أن يكتسح الليفر هجوميًا وسجل هدفين، لتصبح النتيجة 5-2، وكادت تنقلب الأمور لولا انتهاء اللقاء، وسط اختفاء الليفر هجوميًا بشكل كبير في غياب صلاح.

وست بروم

شهدت مباراة وست بروميتش الأخيرة بالدوري الإنجليزي تحولا في النتيجة أيضًا رغم خروج صلاح في الدقائق الأخيرة للمباراة والنتيجة تشير لتقدم فريقه بهدفين لهدف، كان الثاني من توقيعه، لينجح المنافس في تحقيق التعادل والخروج بنقطة هامة، وسط تحول كبير في الأداء لوست بروم.

إيفرتون

استبدل يورجن كلوب مدرب ليفربول محمد صلاح بالدقيقة 67، في لقاء إيفرتون بالجولة ال16 من الدوري الإنجليزي والنتيجة تشير لتقدم فريقه بهدفه سجله الفرعون المصري، لتنقلب الأمور ويتعادل المنافس بعد 10 دقائق عن طريق واين روني في الدقيقة 76 وانتهت المباراة 1-1.

السيتي

في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي هذا الموسم استبدل "كلوب" صلاح في الدقيقة 46 والنتيجة تشير لتأخر الليفر بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي لم تتحسن فيه النتيحة بل ساءت وخرج السيتي منتصرًا 5-0.

مصر والبرتغال

مع المنتخب الوطني وخلال لقاء البرتغال الودي في معسكر سويسرا استعدادًا لمنافسات كأس العالم روسيا 2018، خرج "صلاح" من الملعب في الدقيقة 77، ومنتخبنا متقدمًا بهدف دون رد من توقيع "صلاح"، لتتحول النتيجة عن طريق رونالدو في دقيقتين ويفوز المنتخب البرتغالي باللقاء 2-1.