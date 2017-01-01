عاجل| فيفا تُلزم «كوليبالي» بدفع مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي

أصدرت محكمة فض المنازعات، بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حكمها في قضية النادي الأهلي، ضد لاعبه السابق الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي هرب من النادي في العام الماضي.

وألزمت محكمة فض المنازعات بدفع اللاعب الإيفواري ملبغ مليون و436 ألف دولار لصالح النادي الأهلي، بعد هروبه من النادي دون علم الإدارة.

وكان كوليبالي تعاقد مع الأهلى فى شهر يناير 2017، لكن اللاعب لم يمكث سوى شهور معدودة، وقرر الهروب من النادى، وادعى تعرضه للاضطهاد من جانب الجهاز الفني وزملائه فى الفريق.

ولم يلعب كوليبالى فى أي نادٍ منذ مغادرته الأهلى فى الموسم الماضي، فى ظل رفض الفيفا استخراج بطاقة مؤقتة للاعب الإيفواري.