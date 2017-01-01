الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

75 دقيقة| الريال يواصل تقدمه بثنائية.. وهجوم شرس من البايرن

ميمي عبد الرازق: التدريب في مصر يحتاج رجل علاقات عامة

«درويش»: استاد القاهرة جاهز لاستقبال مباراة القمة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة بسبب الأحوال الجوية

عاجل| فيفا تُلزم «كوليبالي» بدفع مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي

منذ 42 دقيقة
كتب: علي سمير
عاجل| فيفا تُلزم «كوليبالي» بدفع مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي

كوليبالي

أصدرت محكمة فض المنازعات، بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حكمها في قضية النادي الأهلي، ضد لاعبه السابق الإيفواري سليماني كوليبالي، الذي هرب من النادي في العام الماضي.

وألزمت محكمة فض المنازعات بدفع اللاعب الإيفواري ملبغ مليون و436 ألف دولار لصالح النادي الأهلي، بعد هروبه من النادي دون علم الإدارة.

وكان كوليبالي تعاقد مع الأهلى فى شهر يناير 2017، لكن اللاعب لم يمكث سوى شهور معدودة، وقرر الهروب من النادى، وادعى تعرضه للاضطهاد من جانب الجهاز الفني وزملائه فى الفريق.

ولم يلعب كوليبالى فى أي نادٍ منذ مغادرته الأهلى فى الموسم الماضي، فى ظل رفض الفيفا استخراج بطاقة مؤقتة للاعب الإيفواري.

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| «الشحات» يسجل في إكتساح العين شباب أهلي دبي بسداسية في الكأس.. ويتأهل للنهائي

بالفيديو| «الشحات» يسجل في إكتساح العين شباب أهلي دبي بسداسية في الكأس.. ويتأهل للنهائي
مفاجأة.. استبعاد «توفيق ورفعت» من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي "قرار تأديبي"

مفاجأة.. استبعاد «توفيق ورفعت» من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي "قرار تأديبي"

عصام عبد الفتاح رداً على مجلة الأهلي : "عيب حكام مصر شرفاء"

رفض عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، ماكتبته مجلة الأهلي في عددها اليوم الأربعاء، عن الحكم محمد الحنفي، والذي يدير مباراة الأحمر أ

راعي نابولي الإيطالي يدرس التقدم لرعاية الأهلي

تدرس الشركة الإيطالية الراعي الرسمي لنادي نابولي، التقدم بعرض لرعاية النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد إنتهاء عقد الرعاية بين النادي وأحد الشركات السعودية.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يجهز القوة الضاربة لمواجهة القمة.. و«البدرى»: «مباراة الأرقام القياسية»

استطلاع رأى

  • إنبي

    إنبي

  • 3

    :

    1

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

  • الداخلية

    الداخلية

  • 1

    :

    1

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الأهلي الإماراتي

    الأهلي الإماراتي

  • 0

    :

    6

    04:00 PM

    كأس رئيس الدولة الإماراتي
  • العين

    العين

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • إنتر توركو

    إنتر توركو

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    2

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

شاهد| بث مباشر لمباراة ليفربول وروما.. صلاح أساسيا

«كلوب» يدافع عن قراره باستبدال «صلاح» أمام روما
الزمالك فى معسكر مغلق للأحمر.. و«جلال» يطالب اللاعبين بالفوز لحفظ ماء الوجه