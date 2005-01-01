لقطة اليوم| 3 تحديات هامة ينتظرها الجمهور في القمة

اسمها قمة، مهما اختلفت الظروف التي تسبق اللقاء، والمعطيات الخاصة بكل فريق، تظل مواجهة الأهلي والزمالك ذات طابع خاص، لدى الجماهير والأجهزة الفنية لكل فريق، بل وتكتب هذه المباريات مولد نجوم لم يكونوا في الحسبان، وتسطر نهايات البعض الآخر.

"الوطن سبورت" يرصد 3 مشاهد ينتظر الجمهور رأيتها في لقاء الغد في الموضوع التالي.

اختبار مروان

ينتظر جمهور النادي الأهلي من مروان محسن مهاجم الفريق القدرة على إثبات ذاته وتقديم أفضل ما لديه في لقاء الغد أمام الزمالك كي يطمئنهم على الهجوم الأحمر قبل منافسات دوري أبطال إفريقيا وهي الهدف الأهم والأصعب للمارد الأحمر هذا الموسم.

وتأكد بشكل نهائي غياب المغربي وليد أزارو بداعي الإصابة في الخلفية، ورغم كون المغربي قوة كبيرة في الهجوم الأحمر وغيابه مؤثر للغاية إلا أنه فرصة طيبة لـ"مروان"، والذي يبحث عن إثبات ذاته بعد التعافي من إصابة الصليبي، فضلا عن الاستعداد لمنافسات مونديال روسيا في يونيو المقبل مع المنتخب الوطني.

بداية جنش؟

ليست المرة الأولى التي يلعب فيها محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك أمام الأهلي بل واستطاع قيادة الأبيض للفوز على الأهلي في أكثر من مباراة أهمها نهائي الكأس 2015، و2017 في السوبر، إلا أنه كان في كل مرة يظهر فيها كان الظهور مؤقتًا وسرعان ما يعود أحمد الشناوي سريعًا لمكانه الأساسي في حراسة مرمى الفارس الأبيض.في لقاء الغد باتت المعطيات مختلفة بعد إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الداخلي للركبة وتأكد غيابه لقرابة الـ5 أشهر ما يعني أن تألق "جنش" وظهوره بشكل جيد في لقاء الأهلي على وجه الخصوص سيكون بوابته الرئيسية لحراسة العرين الأبيض لفترة ليست بالقليلة، بينما اخفاقه يعني بشكل عاجل دخول الأبيض في مفاوضات قوية مع حارس جديد بل وتحول جنش من حارس أول لحارس ثالث وابتعاده عن الحسابات بشكل كبير.

الأرقام القياسية VS استفاقة الزمالك

يدخل النادي الأهلي لقاء القمة محملا بعدد من الأرقام القياسية التي حققها هذا الموسم ويطمع في زيادة غلته القياسية أمام منافسه التقليدي، بعدما فاز على كل منافسيه هذا الموسم في بطولة الدوري وهو إنجاز لم يتكرر من موسم 2005-2006، فضلا عن تخطيه لرقم الترسانة في عدد الأهداف التي سجلها في موسم واحد بعد الوصول للهدف رقم 72 في اللقاء الماضي أمام بتروجت وتحطيم رقم الترسانة الذي ظل صامدا منذ موسم 63-64.

الأهلي يدخل اللقاء بهدف الفوز والوصول للنقطة 88 من 33 مباراة، وكسر رقم الزمالك المسجل ب87 نقطة من 38 مباراة، فضلا عن استمرار التفوق على صعيد مواجهات القمة في الدوري حيث يظل آخر لقاء فاز به الأبيض في الدوري موسم 2006-2007 في اللقاء الشهير الذي أراح فيه مانويل جوزيه لاعبيه ولعب بنجوم الصف الأول وخسر الأحمر يومها بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر يطمح المدرب خالد جلال في تحقيق المفاجأة ولما لا، في ظل بحثه عن الخروج بالزمالك من كبوته وخسائره المتتالية التي تعرض لها هذا الموسم، وحتى وإن كان الفوز معنويًا وكل الأمور محسومة للأحمر على الصعيد الرقمي إلا أن هذه المباريات لها طابع خاص لدى الجماهير ويمكن أن تكون نقطة انطلاقة للأبيض الفترة المقبلة إذا حقق الفوز وأضاع على الأحمر ولو جزء قليل من فرحة البطولة.