«أوباما وكاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، عن تشكيل الأبيض لمواجهة الاهلي والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام.

وضم تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدى الونش – حمدى النقاز.

الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – محمود عبد العزيز – أيمن حفني.

الهجوم: يوسف أوباما – كاسونجو.