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لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب قبل القمة

منذ 46 دقيقة
كتب: أحمد خالد
لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب قبل القمة

الأهلي

حرص لاعبي النادي الأهلي فور وصولهم ستاد القاهرة الدولي، وقبل مباراتهم المرتقبة أمام الزمالك بالجولة الـ34 من الدوري العام على أداء صلاة المغرب بالإستاد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر في مقدمة اللاعبين من أجل أداء صلاة المغرب في جماعة.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حسم بطولة الدوري العام قبل سبع جولات من النهاية، إذ يحتل الفريق الأحمر حالياً الصدارة 85 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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