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تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في "القمة 116"

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد خالد
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في "القمة 116"

الاهلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في المبارة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ال34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. صبري رحيل، سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحي

خط الوسط.. حسام عاشور، عمرو السولية، جونيور أجايي

خط الهجوم.. كريم نيدفيد، وليد سليمان، مروان محسن

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