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بالفيديو| وليد سليمان يقلص النتيجة ويسجل الأول للأهلي في الزمالك

اليوم PM 09:36
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| وليد سليمان يقلص النتيجة ويسجل الأول للأهلي في الزمالك

الأهلي والزمالك

قلص النادي الأهلي نتيجة مباراته أمام الزمالك، بتسجيله الهدف الأول في شباك القلعة البيضاء في الدقيقة 71عن طريق وليد سليمان، خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة في القمة 116.

وسدد وليد سليمان ضربة الجزاء التي احتسبت للمارد الأحمر في الدقيقة 69، على يسار جنش، حارس الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي غريمه الزمالك، في قمة الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية في نسخة الموسم الحالي، خاصة بعدما حصد لقبه الأربعين قبل أسابيع من نهاية المسابقة، بينما يأمل الفارس الأبيض في حصد الثلاث نقاط والارتقاء للمركز الثالث في البطولة، فضلا عن كسر عقدة القلعة الحمراء في الدوري وتحقيق الفوز الأول له على الأهلي منذ عام 2007.

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