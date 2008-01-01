بالفيديو| القمة 116.. كاسونجو يتقدم للزمالك بالهدف الأول أمام الأهلي

تقدم الزمالك بالهدف الأول في شباك الأهلي في الدقيقة 7عن طريق كاسونجو في المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة في القمة 116.

واستغل كاسونجو لمسة بالخطأ من رأسية كريم نيدفيد لاعب الأهلي ليسكنها الكونغولي في الشباك محرزا الهدف الأول للفارس الأبيض.

ويلتقي النادي الأهلي غريمه الزمالك، في قمة الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية في نسخة الموسم الحالي، خاصة بعدما حصد لقبه الأربعين قبل أسابيع من نهاية المسابقة، بينما يأمل الفارس الأبيض في حصد الثلاث نقاط والارتقاء للمركز الثالث في البطولة، فضلا عن كسر عقدة القلعة الحمراء في الدوري وتحقيق الفوز الأول له على الأهلي منذ عام 2008.