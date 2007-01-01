بالفيديو| الزمالك يلدغ الأهلي بهدفين في شوط خارج التوقعات

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة القمة 116 بين الأهلي والزمالك على واقع تقدم القلعة البيضاء بثنائية دون رد، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري العام.

سجل ثنائية الزمالك كل من، كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6 إثر حصول الزمالك على أول ضربة ركنية في اللقاء وفشل في إبعادها كريم نيدفيد بضربة رأسية لتصل لكاسونجو الذي تمكن من هز شباك القلعة الحمراء، وفي الدقيقة 21 تمكن أيمن حفني من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية من معروف يوسف.

بدأت المباراة بجس نبض من كلا الفريقين خلال الدقائق الأربعة الأولى، والتي شهدت سيطرة من لاعبي الزمالك وسط انكماش من لاعبي الأهلي في منتصف ملعبهم.

وحصل الزمالك على ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الناحية اليسرى لكن أبعدها دفاع الأهلي إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة السادسة تمكن كابونجو كاسونجو من إحراز الهدف الأول للزمالك إثر حصول الزمالك على أول ضربة ركنية في اللقاء وفشل في إبعادها كريم نيدفيد بضربة رأسية لتصل لكاسونجو الذي تمكن من هز شباك القلعة الحمراء.

وحاول الأهلي إدارك التعادل بعد عرضية خطيرة من أحمد فتحي والكرة أمام عمرو السولية، لكن الشولية فشل في التحكم بالكرة لتصل بسهولة لجنش حارس الزمالك.

وظهرت أول بطاقة صفراء في اللقاء من نصيب لاعب الأهلي، عمرو السولية بسبب الاشتباك مع لاعبي الزمالك.

وحاول مروان محسن اختراق دفاع الزمالك في الدقيقة 13 ولكن تم إبعاد الكرة قبل أن يتسبب جنش فى خطأ لصالح الأهلي في الثلث الأخير من الملعب، وفي الدقيقة 14 لعبت عرضية من وليد سليمان ولكن الكرة وصلت سهلة في يد محمود جنش حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 17 لعب أيمن أشرف عرضية وصلت إلى سعد سمير لكنه لم يستغلها بالشكل الصحيح ليبعدها دفاع الزمالك خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 تمكن أيمن حفني من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية من معروف يوسف.

وفي الدقيقة 23 جاءت عرضية مميزة من صبري رحيل ورأسية من مروان محسن ولكن كرة مهاجم الأهلي ابتعدت تماما عن مرمى جنش، حارس القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة 25 كانت محاولة وتمريرة طولية للأهلي والكرة إلى آجايي الذي انفرد بمرمى جنش ولكن الأخير كان في وضعية تسلل، قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 27 لتعرض كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك للإصابة.

وفي الدقيقة 30 تعرض سعد سمير للإصابة بعد تدخل عنيف من يوسف أوباما، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

ولعبت عرضية جديدة من أيمن حفني في الدقيقة 32 ولكن هذه المرة أبعد الكرة سعد سمير قبل أن تصل إلى كاسونجو.

وشهدت الدقيقة 33 ضربة حرة للزمالك على حدود منطقة جزاء الأهلي، لكن تألق الشناوي حرم الزمالك من تسجيل الهدف الثالث، تصويبة مميزة من محمود عبدالعزيز الكرة مرت من الجميع وباغتت الشناوي ولكن حارس الأهلي يتألق في إبعاد الكرة، وفي الدقيقة 36 كانت هناك محاولة للاختراق من أيمن حفني ولكن في الأخير لاعب الزمالك يتسبب في خطأ لصالح صبري رحيل.

وتوقف اللعب في الدقيقة 38 لتعرض محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك للإصابة.

وفي الدقيقة 39 عرضية من أحمد فتحي ولكن الكرة بعيدة تماما إلى ركلة مرمى لصالح الزمالك، وحصل أيمن حفني على كارت أصفر في الدقيقة 40 بعد تدخل عنيف على أيمن أشرف.

وحصل الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 42 ولعبها وليد سليمان قبل أن يبعدها جنش لضربة ركنية.

وقام الأهلي بأول تبديلاته في الدقيقة 45 بخروج سعد سمير للإصابة ونزول محمد نجيب.

وأعلن محمد الحنفي حكم المباراة عن خمس دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقة 48 لعبت عرضية خطيرة من صبري رحيل ولكن حمدي النقاز أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ويلتقي النادي الأهلي غريمه الزمالك، في قمة الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية في نسخة الموسم الحالي، خاصة بعدما حصد لقبه الأربعين قبل أسابيع من نهاية المسابقة، بينما يأمل الفارس الأبيض في حصد الثلاث نقاط والارتقاء للمركز الثالث في البطولة، فضلا عن كسر عقدة القلعة الحمراء في الدوري وتحقيق الفوز الأول له على الأهلي منذ عام 2007.