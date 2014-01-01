بالفيديو| القمة116 «بيضاء» بعد غياب 11 عاما في الدوري.. الزمالك يسقط الأهلي بهدفين

تغلب الزمالك على الأهلي في القمة رقم 116 بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة في ختام منافسات الدوري المصري، ليحقق الفارس الأبيض فوزه الأول في الدوري منذ 11 عام.

سجل ثنائية الزمالك كل من، كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6 إثر حصول الزمالك على أول ضربة ركنية في اللقاء وفشل في إبعادها كريم نيدفيد بضربة رأسية لتصل لكاسونجو الذي تمكن من هز شباك القلعة الحمراء، وفي الدقيقة 21 تمكن أيمن حفني من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية من معروف يوسف.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 71 عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء مسددا الكرة على يمين الحارس جنش.

الهزيمة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد خسارة مباراة مصر المقاصة في الدور الأول والتي خسرها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفك الزمالك شفرة مرمى الأهلي أخيرا عن طريق كاسونجو في بطولة الدوري المصري بعد غياب 1183 يوما، حيث كان أخر هدف أحرزه الأبيض في مرمى المارد الأحمر كان عن طريق أيمن حفني في موسم 2014،2015 في الدور الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفوز، رفع رصيد الزمالك للنقطة 62 ليتشبث بأماله في الحصول على المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 85 في صدارة الدوري والذي توج به رسميا منذ جولات ماضية.