رئيس الزمالك: الفوز على الأهلي أضاع فرحته بلقب الدوري

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم، إن فوز فريقه على الأهلي أضاع فرحة المارد الأحمر بلقب الدوري.

وأضاف منصور: "الدورى باظ على الأهلى ولاعيبه الزمالك رجالة وخالد جلال اللى أنا اخترته أثبت كفاءته للجميع".

وتاع: "اطالب رحيل كافة اللجان المتواجدة بنادى الزمالك فى الوقت الحالى، وأوجه رسالة للجميع بضرورة عدم وجود هذه اللجان فى الفترة القادمة حتى لا تقف مسيرة الفريق، لا توجد مخالفات بالزمالك ومجلس الإدارة أشرف من الجميع".

كان الزمالك حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري العام.