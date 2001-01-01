قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قبل مباراة القمة 116 خرج علينا العديد من المحللين وجماهير الكرة المصرية في التقليل من مباراة الأهلي والزمالك بعد تتويج الأهلي رسميا بالدوري المصري بينما عاني الفارس الأبيض في الوقت الماضي من نتائج سيئة نتج عنها منافسته على المركز الثالث والرابع في الدوري بالإضافة إلى الخروج المهين أمام ولايتا ديتشا في الدور التمهيدي من كأس الوكونفدرالية.

وتنبأ العديد من متابعي الكرة المصرية بخسارة قاسية للزمالك أمام الأهلي بسبب الحالة التي يمر بها الفريقين مؤخرا، بل إن بعض من جماهير الأهلي طالب اللاعبين بتحقيق نتيجة تاريخية تظل في الأذهان لسنوات عديدة كما حدث في عام 2001، حينما حقق الأحمر الفوز بستة أهداف مقابل هدف.

أشد المتفائلين من جماهير الأبيض لم يتوقع فوز الزمالك في القمة في ظل فارق المستوى والنتائج هذا الموسم التي تصب في صالح الأحمر بل أن البعض كان يتمنى الخروج بهزيمة خفيفة أمام الغريم التقليدي، إلا أن خالد جلال كان له رأيا أخر منذ توليه الإدارة الفنية خلفا لإيهاب جلال، حيث عاد بالانتصارات مجددا للقلعة البيضاء التي توقفت منذ مباراة الرجاء في الدوري في منتصف مارس، ليحقق الأبيض التعادل أمام المقاولون ثم الفوز على الأسيوطي قبل أن يحقق انتصارا هو الأغلي لكل جماهير القلعة البيضاء بالفوز على الأهلي في القمة 116.

وقبل مباراة القمة، شنت الجماهير البيضاء هجوما عنيفا على الإعلامي مدحت شلبي والذي قلل من مباراة القمة 116 بسبب فارق النقاط في ترتيب الدوري بين الأهلي والزمالك والذي حسب قوله وصل لـ30 نقطة رغم أن الفارق كان 27 نقطة فقط، ليثأر لاعبو الأبيض لتاريخهم من كل من قلل من قدرة الزمالك على النهوض والفوز والثأر لتاريخهم من أي توقعات هدامة.

وتغلب الزمالك على الأهلي في القمة رقم 116 بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة في ختام منافسات الدوري المصري، ليحقق الفارس الأبيض فوزه الأول في الدوري منذ 11 عام.

سجل ثنائية الزمالك كل من، كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6 إثر حصول الزمالك على أول ضربة ركنية في اللقاء وفشل في إبعادها كريم نيدفيد بضربة رأسية لتصل لكاسونجو الذي تمكن من هز شباك القلعة الحمراء، وفي الدقيقة 21 تمكن أيمن حفني من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية من معروف يوسف.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 71 عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء مسددا الكرة على يمين الحارس جنش.

الهزيمة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد خسارة مباراة مصر المقاصة في الدور الأول والتي خسرها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفك الزمالك شفرة مرمى الأهلي أخيرا عن طريق كاسونجو في بطولة الدوري المصري بعد غياب 1183 يوما، حيث كان أخر هدف أحرزه الأبيض في مرمى المارد الأحمر كان عن طريق أيمن حفني في موسم 2014،2015 في الدور الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفوز، رفع رصيد الزمالك للنقطة 62 ليتشبث بأماله في الحصول على المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 85 في صدارة الدوري والذي توج به رسميا منذ جولات ماضية.