مؤمن زكريا يتمرد ويرفض العودة لـ«القلعة الحمراء»..ومصادر تكشف: «لم يجدد ومن حقه الرحيل مجاناً»

نقلاً عن العدد الورقي

«البدرى» يطلب التمهل فى علاج «أزارو».. «حمودى» فى الصورة أمام الأسيوطى.. والنادى يسابق الزمن لحسم مشكلة موقعة الترجى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن رفض مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار إلى صفوف أهلى جدة، العودة نهائياً للفريق الأحمر، وأبلغ مسئولى النادى والجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى عدم العودة فى الصيف المقبل لرغبته فى الاستمرار برحلة الاحتراف.

ولمح المصدر إلى أن مؤمن زكريا لم يمدد عقده مع الأهلى، حيث وعد اللاعب مسئولى النادى بعقد جلسة بعد التوقيع مباشرة للنادى السعودى من أجل التجديد إلا أن اللاعب لم يأتِ للتجديد حتى الآن وينتهى عقده مع القلعة الحمراء فى يناير المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد قبل انتهاء عقده بـ6 شهور أى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى نهاية الموسم، ويمتلك مؤمن زكريا أكثر من عرض خاصة فى الدورى السعودى، وينتظر «مؤمن» لإنهاء الملف مع مسئولى الأهلى بشكل ودى، ويرفض اللاعب التوقيع لأى نادٍ حتى الرجوع لمسئولى القلعة الحمراء.

فى سياق آخر، أوصى حسام البدرى، الجهاز الطبى، بالتمهل وعدم الاستعجال فى علاج المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، وضرورة علاجه بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية، وتجهيزه لمباراة الترجى التونسى الشهر المقبل، وأبلغ «البدرى» أنه فى حاجة للاعب لموقعة الترجى، وأن مروان محسن قادر على قيادة هجوم الفريق بجانب جونيور أجايى والصاعد أحمد ياسر ريان.

فيما يدرس الجهاز الفنى، الدفع بأحمد حمودى فى مباراة الأسيوطى المقبلة، المقررة نهاية الشهر الجارى فى بطولة كأس مصر، خاصة بعدما طلب اللاعب المشاركة فى المباريات بعد استبعاده من المشاركة فى الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة فريق الأسيوطى سبورت، فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، على أن يمنح المدير الفنى اللاعبين الأساسيين راحة من المران تجنباً للإرهاق، وطلب «البدرى» من لاعبيه إغلاق ملف مباراة القمة نهائياً والتركيز فى المباريات المقبلة، وتحديداً بطولة الكأس، لأهمية الجمع بين البطولتين للعام الثانى على التوالى.

وتكثف إدارة النادى الأهلى محاولاتها خلال الساعات الجارية لحسم ملف ملعب مباراة الفريق أمام الترجى التونسى، المقررة فى الرابع من مايو المقبل، فى افتتاح مباريات الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأجرت الإدارة الحمراء العديد من الاتصالات فى أكثر من اتجاه مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقات لإقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولى، بحضور جماهيرى كبير، وعدم نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بناءً على طلب حسام البدرى، المدير الفنى. وتحاول الإدارة الحمراء حسم هذا الملف خلال الساعات الجارية، لخوض المباراة على استاد القاهرة بحضور جماهيرى لا يقل عن 20 ألف متفرج، مع التعهد بخروج المباراة بشكل حضارى، بعيداً عن الشغب وعدم تكرار أزمة مباراة مونانا، خاصة مع ضيق الوقت وحتمية التجهيز لإقامة المباراة، وطباعة التذاكر حيث تحتاج إلى وقت كافٍ.