الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسيماً| «محمد صلاح» لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

ليفانتي يرفع الحظر عن «فهد المولد» ويستدعيه أمام إشبيلية

مدرب حراس الأهلي: الأسيوطي خطوة مهمة قبل مواجهة الترجي

أيوب: لم نقصر في القمة.. ونتعهد بالفوز ببطولة الكأس

«غالي» سر تغير أداء الأهلي أمام الزمالك في الشوط الثاني

اليوم AM 11:27
كتب: أحمد خالد
«غالي» سر تغير أداء الأهلي أمام الزمالك في الشوط الثاني

حسام غالي

تبدل حال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الزمالك، في أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الزمالك، في المباراة التي حسمها الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب تعليمات خاصة من حسام غالي، لاعب وقائد وسط الفريق بين شوطي المباراة.

وكشف مصدر داخل الفريق أن حسام غالي قام بمنح عدد من اللاعبين تعليمات فنية خاصة بين شوطي اللقاء وقام بعنيف عدد أخر من اللاعبين بسبب الإرياحية التي تظهر في أداء الفريق وعدم الجدية من أجل الفوز بالمباراة.

وتأخر الأهلي بهدفين في الشوط الأول، ولكن ظهر بأداء مختلف في الشوط الثاني ونجح في تعديل النتيجة إلى 2/1 عن طريق ضربة جزاء أحرزها وليد أزارو فيما تألق "جنش" حارس الزمالك وحرم الأهلي من إحراز أكثر من هدف مؤكد.

أخبار متعلقة

رسالة أبوتريكة لحسام غالي بعد إعلان اعتزاله رسميًا

رسالة أبوتريكة لحسام غالي بعد إعلان اعتزاله رسميًا
«حارس الأهلي السابق» يودع حسام غالي: «تشرفت باللعب بجوارك»

«حارس الأهلي السابق» يودع حسام غالي: «تشرفت باللعب بجوارك»

إكرامي مودعاً حسام غالي: «جسدت شخصية الأهلي»

ودع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق والمقاصة الحالي، زميله في الفريق حسام غالي، بعدما أعلن الأخير موعد اعتزاله كرة القدم المصرية.

«أيمن أشرف» يوجه رسالة لـ«حسام غالي» عقب إعلان اعتزاله

وجه أيمن أشرف لاعب الأهلي، رسالة لزميله في الفريق حسام غالي، بعدما أعلن الأخير موعد اعتزاله كرة القدم المصرية.

أخبار قد تعجبك

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

استطلاع رأى

  • الرجاء

    الرجاء

  • -

    :

    -

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • النصر

    النصر

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    الدوري المصري
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

الأكثر قراءة

بالصور| «ماني» يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم للإصابة

عاجل| فيفا تُلزم «كوليبالي» بدفع مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي

بيان رسمي من ليفربول بسبب موقعة روما بدوري الأبطال
«صلاح» يزلزل جدران الصحافة العالمية.. «المتوحش» هداف العالم