«غالي» سر تغير أداء الأهلي أمام الزمالك في الشوط الثاني

تبدل حال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الزمالك، في أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الزمالك، في المباراة التي حسمها الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب تعليمات خاصة من حسام غالي، لاعب وقائد وسط الفريق بين شوطي المباراة.

وكشف مصدر داخل الفريق أن حسام غالي قام بمنح عدد من اللاعبين تعليمات فنية خاصة بين شوطي اللقاء وقام بعنيف عدد أخر من اللاعبين بسبب الإرياحية التي تظهر في أداء الفريق وعدم الجدية من أجل الفوز بالمباراة.

وتأخر الأهلي بهدفين في الشوط الأول، ولكن ظهر بأداء مختلف في الشوط الثاني ونجح في تعديل النتيجة إلى 2/1 عن طريق ضربة جزاء أحرزها وليد أزارو فيما تألق "جنش" حارس الزمالك وحرم الأهلي من إحراز أكثر من هدف مؤكد.