مرتضى يهاجم الجبلاية بسبب حكم «القمة 116»

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراة القمة بالأمس.

وقال مرتضى خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية: «محمد حنفي لا يمتلك الشجاعة وعصام عبد الفتاح بيطبطب عليه واتحاد الكرة مش مكفيه يدي الدوري للأهلي».

وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف بالأمس ببطولة الدوري.