مرتضى يهاجم الجبلاية بسبب حكم «القمة 116»

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مرتضى
شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراة القمة بالأمس.
وقال مرتضى خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية: «محمد حنفي لا يمتلك الشجاعة وعصام عبد الفتاح بيطبطب عليه واتحاد الكرة مش مكفيه يدي الدوري للأهلي».
وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف بالأمس ببطولة الدوري.
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