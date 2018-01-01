أزمات وكيل صلاح مع اتحاد الكرة عرض مستمر.. وتهديد بشكوى مصر في «فيفا»

ما زالت تداعيات الأزمة، التي نشبت بين رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، واتحاد الكرة، مستمرة حتى الآن حيث خرج عباس بأكثر من "تغريدة"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على أن هناك أزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تتعلق بعدم الحفاظ على الحقوق التسويقية والتجارية للنجم الدولي محمد صلاح، أبرزها وضع صورة للاعب على طائرة المنتخب فى صورة دعاية لشركة تنافس فى مجالها شركة أخرى تقوم برعاية اللاعب نفسه.

وقوبلت "تغريدات" رامي عباس، بحالة صمت من جانب مسئولي اتحاد الكرة المصري، حيث خرج أعضاء مجلس الجبلاية، خلال الأسبوع الحالي لنفي وجود أي أزمة بين الاتحاد، ونجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأن وكيله هو الذي يسعى إلى افتعال أزمة بين الطرفين.

ووسط "تغريدات" رامي عباس، وتأكيدات مسئولي اتحاد الكرة، على أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، يتولى بنفسه هذا الملف، فضلاً عن حرصه الشديد على مصلحة محمد صلاح، دون أي تعارض مع حقوق المنتخب الوطني، قال أحد أعضاء مجلس الجبلاية :"لا نعرف رامي عباس ولن نتعامل معه، وعلى وكيل أعمال صلاح أن يشكو اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذا كان هو يرى أن هناك مخالفات تسويقية وتجارية تورط فيها الاتحاد المصري مع نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح".

وأضاف أحد أعضاء اتحاد الكرة، أن سبب المشكلة هو أن رامى عباس، وكيل اللاعب، يحاول الحصول على حقوق ليست له داخل منتخب مصر، وبشكل مخالف للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، موضحاً أن محمد صلاح قال خلال معسكر المنتخب الأخير فى سويسرا لمسئولى الاتحاد إنه لا يمكن أن يدخل فى صدام مع الاتحاد أو المنتخب بشأن أمور تسويقية وإنه ترك الأمر لوكيله، كما عقد محمد صلاح جلسة مع المهندس هانى أبوريدة، خلال المعسكر السويسرى، أوضح خلالها التزامه الكامل، وأنه ليس له علاقة بأى أمور تجارية ويترك الأمر بالكامل لوكيله، الذى بدأ حملة تصعيد غير مفهومة فى الفترة الأخيرة.

من جانبه، علق اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تهديدات رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لاتحاد الكرة المصري، قائلاً:"ليس هناك أي أزمة مع محمد صلاح، لأنه ابن مصر البار، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حريص على مصلحة نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع مصلحة منتخب مصر في الوقت نفسه".

وأضاف سويلم :"البعض يريد خلق أزمة كبرى بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، وهذا لن يحدث لأن المهندس هاني أبو ريدة، على تواصل دائم مع نجم ليفربول الإنجليزي وحريص على مصلحته التسويقية والتجارية، ونحن في اتحاد الكرة ليس لنا علاقة برامي عباس أو تغريداته على مواقع التواصل الإجتماعي"، وكشف أن اتحاد الكرة لم يتلقى أي خطابات من وكيل محمد صلاح، حول وجود أزمة مع اتحاد الكرة، مشدداً على أن أبو ريدة يتولى هذا الملف بدقة ولن تنجح محاولات الوقيعة بين مجلس الجبلاية ونجم الفراعنة، بأي حال من الأحوال.

وكان رامي عباس، وكيل الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، نشر تغريدة أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: "أخر تاريخ تم التواصل فيه هو 20 إبريل 2018، ومر 5 أيام بدون أي رد فعل، وسيكون هناك تطوير جديد في هذا الشأن اليوم"، كما قال عباس خلال تغريدة نشرها اليوم :"كل التقارير التي تشير إلى أن هناك مفاوضات من قبل اتحاد الكرة المصري مع صلاح لحل أزمة انتهاك حقوق صلاح غير صحيحة"، وتابعها بتغريدة أخرى: "سيكون هناك تطوير جديد في هذا الشأن غدا".

كل تلك الأزمة تضع محمد صلاح أمام تحد صعب وسؤال لن يجيب عليه غيره، :"هل يستطيع شكوى مصر في "فيفا"؟.