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الأهلي في ورطة قبل مواجهة الترجي

منذ 47 دقيقة
كتب: علي سمير
الأهلي في ورطة قبل مواجهة الترجي

الأهلي والترجي

يواجه النادى الأهلي أزمة كبيرة فى الوقت الحالي، فى ظل تعنت الجهات الأمنية فى إنهاء ملف أزمة لقاء الترجي التونسي والتي ستقام يوم الجمعة 4 مايو المقبل فى افتتاح دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

وفشل مسئولو الأهلي فى التوصل لحل لتلك الأزمة خلال الفترة الماضية، فى ظل اشتعال الأزمة الجماهيرية عقب شغب قلة من الجمهور خلال لقاء الفريق الأحمر أمام مونانا الجابوني فى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولى.

ويتمسك مسئولو الأهلي بإقامة اللقاء على إستاد القاهرة، بينما يرغب الأمن فى نقل اللقاء لملعب برج العرب، وحتى الآن فشلت كل محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مما يُهدد بأزمة كبيرة قبل المباراة التي يتبقى عليها أيام قليلة.

كما تلقى الأهلي خطابًا من الكاف يطالبه بطرح تذاكر تُمثل 75% من سعة الاستاد على الجماهير، من أجل ضمان حضور أكبر عدد من الجماهير، وحتى الآن لم تقم إدارة النادي الأحمر بطباعة أي تذاكر تخص اللقاء، فى ظل فشل مساعيها لإنهاء الأزمة مع الأمن.

وتنص لوائح البطولة القارية، على ضرورة حضور الجماهير لمباريات البطولة بدءًا من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.ويكثف الأهلي تحركاته خلال الساعات الجارية لحل الأزمة وإقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي، أو إقامتها بدون جماهير، ورفض اللعب في برج العرب.

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