لقطة اليوم| 4 مشاهد منتظرة في الزمالك بعد القمة

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في القمة 116 أمس الخميس، رغم النتائج السلبية التي قدمت على مدار الموسم وكلفتهم وداع الكونفدرالية مبكرًا، فضلا عن خسارة لقب الدوري والتواجد في المركز الرابع.

"الوطن سبورت" يستعرض 4 مشاهد منتظرة في الزمالك بعد الفوز بالقمة..

جنش أساسي

واصل محمود عبدالرحيم "جنش" تألقه في مباريات الأهلي، واستطاع الخروج منتصرًا حيث تعد المباراة الثالثة له أمام الأحمر التي تنتهي بالفوز، بعدما فاز في السابق ببطولتي كأس مصر والسوبر أمام المارد الأحمر أيضًا.

خروج جنش بأعصاب هادئة ومستوى لا بئس به مقارنة بفترة غيابه الطويلة، تقدمه كحارس أول للزمالك الفترة المقبلة خاصة بعد إصابة أحمد الشناوي التي ستبعده عن الملاعب لفترة قرابة الـ6 أشهر.

انطلاقة الأفارقة

استطاع أفارقة الزمالك تقديم وجه في القمة مغاير تمامًا للفترة السابقة، والتي شهدت ابتعاد الجميع عن مستواه خاصة المهاجم الكونغولي كاسونجو وإهداره للعديد من الفرص السهلة في المباريات السابقة، بالإضافة لمعروف يوسف الذي لم تسعفه النتائج في المباريات السابقة رغم تقديمه لمستوى مقبول، لكنه في القمة كان أكثر تألقًا، كما أن التونسي حمدي النقاز استطاع المساهمة مع زملائه في الظهور بشكل طيب على الأقل من الناحية الدفاعية أمام هجوم الأحمر.

لقاء القمة يعد بمثابة انطلاقة قوية لأفارقة الزمالك الذين لم يظهروا بشكل مميز الفترة الماضية وطالب الكثيرون برحيلهم.

عودة حفني

يعول جمهور الزمالك كثيرًا على أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، رغم ابتعاده عن الحسابات الفترة الماضية وعدم ظهوره بالشكل المنتظر منه والذي يليق بمهاراته وإمكانياته الفنية، إلا أنه نجح بشكل مقبول خلال مباراة القمة في تسجيل الهدف الثاني والمساهمة في خروج الأبيض منتصرًا.

ورغم ابتعاد حفني لفترات طويلة عن التألق وهبوط مستواه البدني في بعض الأحيان إلا أن الجمهور الأبيض ينتظر منه وجهًا مغايرًا الفترة المقبلة بعد الفوز بالقمة كما هو الحال بالنسبة لمعظم اللاعبين، استغلالا للدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها الجميع من هزيمة الأحمر.

تحسن موقف جلال

حتى الآن لم يحسم مسؤولو الزمالك موقفهم مع المدرب السويسري كرستيان جروس رغم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي، وهو ما يصب بشكل كبير في مصلحة خالد جلال بعد الفوز على الأهلي خاصة وأن مؤمن سليمان حصل على الفرصة في ظروف مشابهة بعد هزيمة الأهلي في نهائي كأس مصر، ولولا خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز لظل في منصب الرجل الأول.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن بالأمس أن "جلال" سيستمر مع المدير الفني الأجنبي الجديد وهو أمر بالطبع سيكون جيدًا وتحسنًا كبيرًا في وضعية المدير الفني القادم من الدرجة الثانية، إذا لم يكن الرجل الأول على طريقة "مؤمن".