تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

يشهد نجمنا محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي تطورًا مذهلا على مستوى السمات الشخصية والفنية عن ذي قبل، وهو ما يساعده على التحليق دومًا في سماء الكرة العالمية مع الريدز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، بعدما توج بلقب أفضل لاعب في البريميرليج وينافس على لقب الهداف، بالإضافة للوصول حتى الآن لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن تألقه مع المنتخب الوطني وقيادته لمصر لكأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.

الوطن سبورت يستعرض أبرز سمات "صلاح" الفنية والشخصية التي تطور فيها خلال الفترة الأخيرة والتي جعلته ملكا متوجا بليفربول، في الموضوع التالي..

الشخصية واللغة

على المستوى الشخصي تخلص محمد صلاح من خجله الشديد الذي لازمه في فترات سابقة وظهر جليًا في تجربته بتشيلسي الإنجليزي، وبدأ الأمر في التلاشي تدريجيًا في تجربتي فيورنتينا وروما الإيطالي قبل أن يسطع نجمه في ليفربول ووجدناه بات النجم الأول الذي يتمنى الجميع القرب منه.

كما أن صلاح تطور بشكل كبير في تعلم وإتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة للإيطالية عندما لعب لفيورنتينا وروما، وكلها أمور ساعدته دون شك على الإندماج أكثر وأكثر مع زملائه، بل ورأينا الأمر مؤخرًا في ليفربول ومدى ارتباط الجماهير به بشكل يدعو للفخر.

التطور البدني والتعامل مع الضغوط

على المستوى البدني بات محمد صلاح لاعبًا مختلفًا عن ذلك الشاب الذي ترك المقاولون العرب وانتقل لبازل السويسري ومنه لتشيلسي، وهو الأمر الذي يلمسه الجميع في المجهود الذي يقدمه خلال المباريات والنجاح بشكل كبير في الالتحامات والكرات المشتركة.

كما أن محمد صلاح تطور بشكل كبير وبات قادرًا على تحمل الضغوط، فليس هناك ضغوطًا أكثر من منافسة هاري كين مثلا على لقب هداف البريميرليج أو مواجهة مانشستر سيتي بعد تصريحات جوارديولا التي اعتبرها البعض تقليلا منه حين سأل عن تشبيهه بميسي، بالإضافة للمواجهة الأخيرة مع روما فريقه السابق وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها لكن صلاح نجح في تخطيها بنجاح ولا يزال يواصل.

الفاعلية الهجومية والسرعة

لا يزال محمد صلاح في منافسة شرسة مع النجم الإنجليزي هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يتصدر لاعبنا الترتيب برصيد 31 هدفًا خلفه كين بـ26 وليس هناك أفضل من ذلك لإثبات التطور الرهيب في قدرات صلاح وإيجابيته وفاعليته على المرمى، فضلا عن تألقه بدوري أبطال أوروبا وتسجيل 10 أهدافا.

صلاح لا يسجل فقط وإنما يصنع أيضًا لزملائه فنجمنا المصري صنع هذا الموسم 8 أهدافا بالدوري الإنجليزي، و4 في دوري أبطال أوروبا.

أيضًا يمتاز محمد صلاح بالسرعة والتي تعد بمثابة الكابوس لمدافعي المنافسين لقدرته العالية على التخلص من الرقابة والتسجيل أو صناعة الأهداف.

صلاح لا يسجل بالقدم اليسرى فقط

صلاح لا يسجل فقط بقدمه اليسرى وهو أمر طبيعي كونه يعتمد عليها مثل باقي نجوم العالم لكن حينما تأتي له الفرصة للتسجيل بقدمه اليمنى أو الرأس يفعل ذلك بالطبع بسهولة كبيرة، وسجل الفرعون المصري هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال 6 أهداف بالقدم اليمنى وهدفين بالرأس وهي نسبة ليست سيئة من واقع 43 هدفًا سجلهم في كل البطولات حتى الآن.

مرونة تكتيكية

ذكرنا في السطور السابقة أن صلاح تطور على المستوى البدني وهو بالطبع الذي يمنحه القوة لأداء الواجب الدفاعي على أحسن ما يكون دون تعب أو ملل، وظهر ذلك في مواجهات عديدة.

كما أن صلاح يمتاز بمرونة تكتيكية كبيرة تجعله يؤدي دور الجناح الذي يتطلب أدائًا دفاعيا وعودة للخلف، يمكنه أيضًا تأدية دور رأس الحربة الصريح الذي يلعب من العمق ويسجل أيضًا.