الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

مصر تحصل علي 29 ميدالية خلال منافسات اليوم الأول والثاني للبطولة الأفريقية للجمباز

وكيل لاعب بتروجت يلمح لرحيله عن الفريق البترولي

الاتحاد السكندري يغرم لاعبيه بسبب سوء المستوى

إيقاف عضويات في الزمالك بسبب هدف وليد سليمان 

اليوم AM 04:07
كتب: محمود فؤاد
إيقاف عضويات في الزمالك بسبب هدف وليد سليمان 

عمومية الزمالك

أعلنت الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، قبل ساعات انه تقرر إيقاف بعض أعضاء النادي وتحويلهم إلى التحقيق، بسبب احتفالهم بعد هدف وليد سليمان فى مرمى الفريق الأبيض، في مباراة القمة التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وجاء في البيان، الذي تم إذاعته في كل أنحاء النادي، أن مجلس الإدارة قرر فتح تحقيقا فى تلك الواقعة، وأنهم سيستندوا بكاميرات المراقبة المتواجدة والتي رصدت العديد من الأعضاء، احتفلوا بشكل واضح بهدف الأهلي في مرمي الزمالك.

 

أخبار متعلقة

«فيفا» يفتح تحقيقا ويتخذ إجراءات تأديبية بسبب عنصرية جمهور روسيا

«فيفا» يفتح تحقيقا ويتخذ إجراءات تأديبية بسبب عنصرية جمهور روسيا
بالفيديو| اتحاد الكرة يقرر فتح تحقيق في واقعة ضرب الحكام في دوري القطاعات

بالفيديو| اتحاد الكرة يقرر فتح تحقيق في واقعة ضرب الحكام في دوري القطاعات

«ويفا» يفتح تحقيقا ضد ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، فتح تحقيق ضد نادي ليفربول بسبب شغب جماهيره خلال مباراة مانشستر سيتي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

«يوفا» يفتح تحقيقاً في تجاوزات باريس سان جيرمان تجاه الريال

فتح الإتحاد الاوروبي لكرة القدم "يوفا" تحقيقاً موسعاً بشأن تجاوزات جماهير باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقهم أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أو

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يرد على تهديدات وكيل «صلاح»: ابن مصر البار لن يضرنا

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • كييفو فيرونا

    كييفو فيرونا

  • سوانزي سيتي

    سوانزي سيتي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

الأكثر قراءة

بالصور| «ماني» يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم للإصابة

باسم مرسي للاعبي الأهلي: "موتوا بحرقتكم"

حسام البدري: الحظ حالف الزمالك.. وخسرنا مباراة ليس لها تأثير
مخاوف فى الزمالك من هروب «جروس» للكاميرون.. والمدرب غاضب من التسريبات