إيقاف عضويات في الزمالك بسبب هدف وليد سليمان 

أعلنت الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، قبل ساعات انه تقرر إيقاف بعض أعضاء النادي وتحويلهم إلى التحقيق، بسبب احتفالهم بعد هدف وليد سليمان فى مرمى الفريق الأبيض، في مباراة القمة التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وجاء في البيان، الذي تم إذاعته في كل أنحاء النادي، أن مجلس الإدارة قرر فتح تحقيقا فى تلك الواقعة، وأنهم سيستندوا بكاميرات المراقبة المتواجدة والتي رصدت العديد من الأعضاء، احتفلوا بشكل واضح بهدف الأهلي في مرمي الزمالك.