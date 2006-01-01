بالفيديو| على طريقة زعيم كوريا الشمالية.. مرتضى: الزمالك بطل الدوري

أطلق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصريح مثير أمس الأول باعتبار الزمالك بطلا للدوري الممتاز، بعد فوزه على النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي بطل الدوري، والزمالك فاز على بطل الدوري، إذا الزمالك هو بطل الدوري، والأبيض الكل حاربه هذا الموسم ولكن في النهاية أثبت أنه الأحق بتحقيق اللقب، وتغلب على كل المؤامرات التي تحاك ضد الفريق الفترة الماضية".

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يعتبر فيها «مرتضى» الزمالك فائزا بالبطولة، رغم تحقيق غريمه التقليدي الأهلي اللقب، فخلال المباراة النهائية لكأس مصر لكرة اليد عام 2006، انتهت المباراة بفوز الأحمر باللقب، ولكن تفاجأ الجميع بنزول رئيس النادي إلى أرض الملعب وهنأ اللاعبين بالفوز باللقب وأهداهم الكأس وظل يحتفل مع الجماهير في كل أرجاء الملعب، حاملا الكأس.

وأعادت أفعال «مرتضى» تصرفات كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، عندما أمر التلفزيون المحلي، عام 2014 وأثناء منافسات كأس العالم، إذاعة خبر يفيد بأن منتخب بلادهم وصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب البرتغالي، وأنهم وصلوا للمباراة النهائية بعد الفوز على اليابان بسبعة أهداف دون مقابل، وقبله الفوز على المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل.

ولم يكتفي التلفزيون الكوري الشمالي بذلك بل أذاع أيضاً مقطع فيديو غير حقيقي حيث استعرضوا فيه مشوار المنتخب خلال البطولة وكذلك لقطات لبعض مباريات المنتخب القديمة بشكل مفبرك.

الجدير بالذكر أن منتخب كوريا الشمالية لم يتأهل من الأساس لبطولة كأس العالم، حيث تعانى البلاد من عدم التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، وممنوع التعامل مع الإنترنت ومشاهدة قنوات خارج حدود الدولة، وهو أمر مشابه أيضا لما يحدث داخل أسوار القلعة البيضاء، حيث يتحكم رئيس النادي في طريقة لبس الأعضاء وقصات شعرهم ويمنع من يشاء من الدخول، وكان أخر قراراته، وقف 8 أعضاء جمعية عمومية، احتفلوا بهدف الأهلي في مرمى الزمالك، خلال مباراة القمة الأخيرة.