خاص| «طارق العشري» يكشف أسباب رحيله عن وادي دجلة

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي وادي دجلة، على أنه أنهى مسيرته الفريق حتى نهاية الموسم بعد أن أدى مهمته وأبعد الفريق عن منطقة الهبوط من الدوري.

وشدد العشري في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن إمكانيات الفريق واللاعبين غير متكافئة مع قدراته الفنية، وهو سيجعله يبحث عن فريق كبير يتولى تدريبه عقب إنهاء رحيله عن دجلة ليحقق معه ما لم يتاح تحقيقه في الفريق الدجلاوي.

وأضاف العشري، أنه مستمر مع وادي دجلة للوصول به إلى منطقة أمنة في المباريات القادمة التي سيخوضها الفريق خاصة في منافسات كأس مصر.

وكان العشري تقدم طارق العشري تقدم باعتذار لمجلس إدارة النادي خلال الفترة الحالية عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق، متقدماً بالشكر لمجلس إدارة نادي وادي دجلة على الفترة الماضية، وفضل الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه ليترك الفرصة لمجلس الإدارة لتصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة والتعاقد مع مدير فني جديد يبدأ فترة الإعداد مع وادي دجلة استعدادا للموسم المقبل.