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بالصور| عاجل.. تجدد إصابة علي معلول في مران الأهلي

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد خالد
بالصور| عاجل.. تجدد إصابة علي معلول في مران الأهلي

علي معلول

تجددت إصابة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة معلول خلال التقسيمة بعد تدخل الجنوب إفريقي على اللاعب في أنكل القدم.

وخضع اللاعب للفحص الطبي خلال المران تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، وغادر اللاعب التقسيمة.

وكان معلول قد تغيب خلال الفترة الماضية بسبب إلتواء الكاحل قبل أن ينتظم في تدريبات اليوم.

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