لقطة اليوم| كيف يعبر الزمالك من بوابة القمة لاستعادة البطولات

فرصة كبيرة منحها القدر للاعبي الزمالك في ختام موسم كارثي هو الأسوء على الصعيد الرقمي منذ سنوات، بعد هزيمة الأهلي بطل الدوري هذا الموسم، والثلاثية الموسم الماضي"الدوري والكأس والسوبر"، من أجل إسعاد جماهيرهم والبدء من جديد استعدادًا لاستكمال بطولة الكأس والموسم الجديد، بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها الجميع بداية من اللاعبين والجهاز الفني وحتى الجماهير.

"الوطن سبورت" يستعرض آراء عدد من نجوم الزمالك القدامى الذين يقدمون روشتة عودة الأبيض بعد الفوز على الأهلي..

يرى طارق السيد الظهير الأيسر لفريق الزمالك الأسبق، ومدرب المنيا أن الفوز على الأهلي بمثابة عودة الروح التي افتقدها الأبيض خلال الفترات الماضية ولابد من استغلالها، وذلك بدراسة الظروف التي صاحبت المباراة والعمل على تكرارها في المباريات المقبلة.

وتابع مدرب المنيا لـ"الوطن سبورت": "الزمالك قدم موسم كارثي في كل شيئ هذا الموسم، ولابد من تعويض الجماهير عن اخفاق خسارة الدوري والخروج من دوري أبطال إفريقيا، بالتتويج بكأس مصر".

على الجانب الآخر يرى علاء عبدالغني مدرب الزمالك الأسبق، أن الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية من اللاعبين في لقاء القمة كانت السبب الرئيسي في تحقيق الفوز على الأهلي ولابد من الاستمرارية في ذلك، موضحًا أنه لا يؤمن بما يسمى "الروح" فكرة القدم لا تعترف إلا ببذل المجهود وتقديم أفضل ما لديك كلاعب لتحقيق الفوز.

وأوضح لاعب وسط الزمالك الأسبق لـ"الوطن سبورت"، أن أكثر المكاسب التي خرج بها الزمالك من اللقاء هي التفاف الجماهير البيضاء حول الفريق مجددًا ولابد أن يستغل اللاعبين ذلك خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضرورة إحاطة الفريق بالاستقرار الفني وعدم تغيير التشكيل والدفع بمعظم العناصر التي هزمت الأهلي على أن يكون التغيير في أضيق الحدود.

وأرجع عادل المأمور حارس مرمى الزمالك الأسبق في حديثه لـ"الوطن سبورت"، أن تفوق الزمالك على الأهلي في القمة لانتفاضة أبناء النادي في الجهاز الفني الذين يعرفون قيمة القميص الأبيض، بالإضافة للاعبين أصحاب الخبرات في الفريق والذين لابد أن يكون لهم دورًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة من أجل التتويج بكأس مصر فهو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير.

وتابع "المأمور": "التتويج بالكأس لن يكون سهلا فطريق الزمالك فيه الإنتاج وهو فريق قوي ويحترم، وإذا نجح في تخطيه سيقابل الإسماعيلي وهو فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، لكن هذا الأمر يعد أول التحديات التي لابد أن ينجح فيها لاعبو الأبيض".

وشدد لاعب الزمالك الأسبق، ومدرب إنبي الحالي خالد متولي لـ"الوطن سبورت"، على أن الزمالك قدم مباراة كبيرة لم يقدمها منذ فترة طويلة وقتل اللقاء من بدايته بتسجيل هدفين، ولابد من استغلال تلك الحالة في المباريات المقبلة والتأكيد على أن الأبيض بحاجة للعودة لمنصات التتويج من جديد وهو يقدر على ذلك.