الزمالك يستعد للإنتاج.. وخالد جلال يطالب بلقب «كأس مصر»

نقلاً عن العدد الورقي

استأنف الزمالك تدريباته، أمس، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات دور الـ8 لكأس مصر.

وشهد مران الأمس عقد خالد جلال المدير الفنى جلسة مع اللاعبين طالبهم بطى صفحة الفوز على الأحمر والتركيز فى مباراة الإنتاج واستغلال الحالة الرائعة التى ظهر عليها الفريق من أجل حصد اللقب والخروج ببطولة هذا الموسم لإسعاد الجماهير والفوز على الإنتاج بالكأس.

وعلى الجانب الأخر، يواجه خالد جلال، المدير الفنى المؤقت للفريق الكرة الأول القدم بنادى الزمالك أزمة كبيرة بسبب وجود حالة تمرد بين اللاعبين، الذين لم يشاركوا فى المباريات خلال الفترة الأخيرة وأبرزهم أحمد داوودا وأحمد رفعت ومحمد أشرف «روقا» وأحمد توفيق ومحمد الشامى ومحمد مجدى، خاصة أنهم طلبوا المشاركة فى المباريات والحصول على فرصة مثل لاعبين آخرين.

وقال مصدر داخل الفريق: «اللاعبون يشعرون بالغضب من خالد جلال بسبب فشله فى السيطرة على بعض نجوم الفريق الكبار، ووجود حالة من الظلم فى اختيار التشكيلة واستمرار لاعبين فى الملعب دون مستواهم كونه لا يمنحهم فرصة الظهور لإثبات جدارتهم بارتداء قميص الزمالك، خاصة أن عدداً كبيراً منهم صفقات جديدة»، وتابع المصدر مدافعاً عن «جلال»: «جاء فى وقت صعب ولن يجرب لاعبين من أجل الحفاظ على الكيان الحالى للفريق».