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وزير الرياضة: "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل أزمة صلاح"

اليوم PM 07:09
كتب: أحمد موسى
وزير الرياضة: "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل أزمة صلاح"

وزير الشباب وصلاح

أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز أنه سيتواصل مع جميع الأطراف لحل أزمة محترفنا المصري محمد صلاح مع اتحاد الكرة بشأن الحقوق الإعلانية في ظل استعداد الفراعنة لكأس العالم.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قائلا:" سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل#تحيا_مصر".

وكان رامي عباس وكيل محمد صلاح، أشار في وقت سابق إلى وجود أزمة بين لاعب المنتخب المصري واتحاد الكرة بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون إذنه، وكانت الأزمة في طريقها للانتهاء بعد أن حاول اتحاد الكرة الجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء لإجتثائها من جذورها ولكن لم يحدث أي تطور من كلا الطرفين ولم يتوصلا إلى اتفاق حتى هذه اللحظة.

وقرر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح،  اللجوء إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واستبعد لاعب ليفربول والمنتخب المصري التوصل إلى حل لأزمته بعد أن أشار عبر حسابه إل ى الأزمة قائلاً: «مش باين» رداً على تساؤلات حول تطورات مشكلته مع الجبلاية.

الأزمة دفعت وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، إلى التحرك رسمياً مع مختلف الأطراف، للوصول إلى حل يرضي الجميع، وفقاً لما ذكره مصدر مسئول داخل الوزارة.

 

 

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