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وزير الرياضة يجتمع بأعضاء الجبلاية لانهاء أزمة محمد صلاح

اليوم PM 10:03
كتب: إبراهيم منصور
وزير الرياضة يجتمع بأعضاء الجبلاية لانهاء أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة مع صلاح

يعقد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، جلسة في الوقت الحالي، مع أعضاء اتحاد الكرة، لإنهاء أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة، والوصول لحلول لها خلال الساعات القادمة.

وتعهد وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لانهاء أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وذلك بعد وصولها إلى طريق مسدود خلال الساعات الماضية، على خلفية ما نشره الفرعون المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قائلاً:«بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».

وكان رامي عباس وكيل محمد صلاح، أشار في وقت سابق إلى وجود أزمة بين لاعب المنتخب المصري واتحاد الكرة بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون إذنه، وكانت الأزمة في طريقها للانتهاء بعد أن حاول اتحاد الكرة الجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء الأزمة ولكن لم يحدث أي تطور من كلا الطرفين ولم يتوصلا إلى اتفاق حتى هذه اللحظة.

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