تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأسيوطي بالكأس

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الأسيوطي، في المباراة المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم، على استاد الجيش بالسلام، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد نجيب، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايي، باكا، مروان محسن.