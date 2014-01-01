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حكاية مواجهات الأهلي و الأسيوطي والفوز بخماسية من 3 سنوات

منذ 54 دقيقة
كتب: أحمد خالد
حكاية مواجهات الأهلي و الأسيوطي والفوز بخماسية من 3 سنوات

البدري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الأسيوطي في الساعة السابعة من مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر الذي توج به في الموسم الماضي على حساب المصري في المباراة النهائية، وأضافه إلى دولاب بطولاته الذي يضم 36 لقبا لهذه البطولة العريقة.

يعد الأسيوطي من الفرق الصاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز، لذلك لم تجمعه الكثير من المواجهات بالأهلي في مختلف البطولات، وتنحصر في 4 مباريات فقط نستعرضها فيما يلي:المباراة الأولى.. كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري موسم 2014-2015، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المباراة الثانية.. كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري موسم 2014-2015، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5-صفر وأحرز الأهداف كل من مؤمن زكريا «هدفين» ووليد سليمان وعبدالله السعيد وصلاح الدين سعيدو.

المباراة الثالثة.. كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري موسم 2017-2018، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه عبدالله السعيد، والذي يغيب عن المباراة لإعارته في الدوري الفنلندي.

المباراة الرابعة.. كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري موسم 2017-2018، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه وليد سليمان الذي يظهر في قائمة لقاء اليوم.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع بين الأهلي وفريق الأسيوطي في بطولة كأس مصر.

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