70 دقيقة..الأسيوطي يفاجئ الأهلى بهدف عكس سير اللقاء

مرت 70 دقيقة من عمر مباراة الأهلى والأسيوطي سبورت، المقامة حاليا على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ونجح الأسيوطي فى تسجيل هدف التقدم.

جاء هدف الأسيوطي عن طريق عمر كمال بالدقيقة 64 ، بعد أن وصلت له الكرة بالخطأ من حسام عاشور لينفرد بمرمى الأهلى ويسددها أرضية ضعيفة مع خروج محمد الشناوي لتتهادى الكرة داخل شباك النادي الأهلي.

بعد الهدف أجرى الأهلى تبديله الثاني بالدفع بالجنوب افريقي ماهلامبي بدلا من حسام عاشور لضرب التكتلات الدفاعية للأسيوطي.

الأهلي : حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد نجيب وأيمن أشرف وصبري رحيل للدفاع وحسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وإسلام محارب للوسط ومروان محسن للهجوم.

الأسيوطي : أحمد دعدور لحراسة المرمى وأمامه الرباعي إسلام صيام وأحمد سعيد أوكا وحماده طلبة والأوغندي إيزاك ميلومي للدفاع ومحمد رزق ومهند لاشين ونبيل عماد "دونجا" وشريف عادل وأحمد عفيفي للوسط والناميبي بينسون شيلونجو للهجوم.

ويلتقي النادي الأهلي مع الأسيوطي في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر ، بعدما تخطى عقبة الداخلية في دور الـ16، بينما الفريق الأسيوطي واجه في نفس الدور فريق الاتحاد السكندري.