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علي ماهر يتحدث عن التأهل التاريخي على الأهلي

اليوم PM 09:17
كتب: أحمد خالد
علي ماهر يتحدث عن التأهل التاريخي على الأهلي

علي ماهر

أعرب علي ماهر المدير الفني لفريق الأسيوطي سبورت عن سعادته الشديدة بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف وإقصائه من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد السلام.

وقال «ماهر» عقب المباراة: "كان عندي أمل في ربنا، اشتغلنا واجتهدنا وحققنا فوزا غاليا على فريق كبير وعريق، لاعبي الأسيوطي كانوا رجالة ونحن قادرون على تحقيق الفوز على أي فريق".

وعن رحيله رسميا لتدريب سموحة الموسم المقبل قال: "نحن جهاز فني محترف نعمل حتى أخر دقيقة في عملنا وسيتذكر الجميع أن الأسيوطي أقصى الأهلي من بطولة كأس مصر".

وشدد "كان أصعب لحظات المباراة هي الأخيرة خاصة وأن الأهلي ضغط بقوة من أجل تعديل النتيجة، ولكن لاعبي الأسيوطي صمدوا حتى انتهاء المباراة".

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