البدري غاضبا: "أخطاء التحكيم بقى مبالغ فيها.. والهزيمة واردة في كرة القدم"

أعرب حسام البدري المدير الفني للأهلي عن حزنه لخروجه من كأس مصر أمام الأسيوطي، مؤكدا أن القرارات لبتحكيمية الخاطئة أثرت على نتيجة المباراة.

وقال البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" موضوع التحكيم بقى مبالغ فيه جدا، وللأسف كان يوجد حكم خامس بجوار الكرة التي لمست يد الخصم، ولكن للأسف بقي شئ مبالغ".

وتابع البدري:"للأسف منظومة التحكيم بتضيع حاجات كتير عن اتحاد الكرة، والحكم حرم صلاح محسن من ركلة جزاء صحيحة".

وأشار البدري إلى أن الهزيمة واردة في كرة القدم، مؤكدا أنه عليه التفكير بإيجابية استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الترجي الجمعة المقبلة.

وحقق الأسيوطي سبورت كبرى مفاجأت كأس مصر بعدما أطاح الأهلى حامل لقب الكأس وبطل الدورى، من البطولة بعد تغلبه عليه بهدف نظيف بالمباراة التى جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر