الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو والصور| لاعبو برشلونة يجوبون الشوارع إحتفالاً بالثنائية

«هاري كين» يقلص الفارق مع «صلاح» على هداف البريميرليج

طارق السيد: أرحب بالعمل مع "جروس" ولكن لم يتحدث معي أحد

«يوب هاينكس» : بالعزيمة يمكن هزيمة ريال مدريد

البدري غاضبا: "أخطاء التحكيم بقى مبالغ فيها.. والهزيمة واردة في كرة القدم"

منذ 49 دقيقة
كتب: أحمد خالد
البدري غاضبا: "أخطاء التحكيم بقى مبالغ فيها.. والهزيمة واردة في كرة القدم"

حسام البدري

أعرب حسام البدري المدير الفني للأهلي عن حزنه لخروجه من كأس مصر أمام الأسيوطي، مؤكدا أن القرارات لبتحكيمية الخاطئة أثرت على نتيجة المباراة.

وقال البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" موضوع التحكيم بقى مبالغ فيه جدا، وللأسف كان يوجد حكم خامس بجوار الكرة التي لمست يد الخصم، ولكن للأسف بقي شئ مبالغ".

وتابع البدري:"للأسف منظومة التحكيم بتضيع حاجات كتير عن اتحاد الكرة، والحكم حرم صلاح محسن من ركلة جزاء صحيحة".

وأشار البدري إلى أن الهزيمة واردة في كرة القدم، مؤكدا أنه عليه التفكير بإيجابية استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الترجي الجمعة المقبلة.

 وحقق الأسيوطي سبورت كبرى مفاجأت كأس مصر بعدما أطاح الأهلى حامل لقب الكأس وبطل الدورى، من البطولة بعد تغلبه عليه بهدف نظيف بالمباراة التى جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر

 

أخبار متعلقة

«البدري» يعلن قائمة الأهلي أمام الاسيوطي

«البدري» يعلن قائمة الأهلي أمام الاسيوطي
"الإجهاد" سبب إنفعال حسام البدري على أحمد فتحي في التتش

"الإجهاد" سبب إنفعال حسام البدري على أحمد فتحي في التتش

"البدري" يدرس إراحة "فتحي" من مواجهة الأسيوطي بتعليمات طبية

يدرس حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، من المشاركة أمام الأسيوطي.

البدري ينفعل على محارب خلال مباراة الأسيوطي

انفعل حسام البدري المدير الفني للأهلي على إسلام محارب بسبب عدم تنفيذ التعليمات الفنية خلال لقاء الأسيوطي، مطالبا الأخير بسرعة نقل الكرة خلال اللقاء.

أخبار قد تعجبك

كواليس صفقة رئيس نادى الزمالك وتركى آل الشيخ فى السعودية لحل أزمة «السعيد»

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    كأس مصر
  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • توتنهام

    توتنهام

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

الأكثر قراءة

رامي عباس يهدد اتحاد الكرة بعدم مشاركة محمد صلاح في المونديال

عاجل| رحيل مدرب ليفربول قبل مواجهة روما

بالمستندات| اتحاد الكرة لوكيل صلاح : نعلم جيداً اللوائح ورغبتك واضحة في زيادة أرباحك
الإصابات تطارد نجوم المونديال.. ونصيب الأسد لمجموعة مصر