الأهلى يفقد «أزارو» أمام الترجى.. وعروض رسمية لـ«باكامانى وريان»

نقلا عن العدد الورقي

طلب حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، من لاعبى فريقه غلق صفحة لقاء الأسيوطى فى مسابقة كأس مصر نهائياً والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى ضمن دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ورفض «البدرى» منح اللاعبين راحة من التدريبات ويواصل الفريق التدريبات اليوم الثلاثاء عصراً استعداداً للمباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ويدرس الجهاز الفنى الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب قبل المباراة بـ48 ساعة وخوض المران الختامى والرئيسى للمباراة على ملعب المباراة.

فى السياق نفسه، تأكد غياب المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، عن لقاء الترجى التونسى بشكل نهائى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، بينما بات الثنائى على معلول وسعد سمير جاهزين للمباراة بشكل نهائى.

على جانب آخر، تبدأ إدارة المباريات بالنادى الأهلى فى فتح باب التسجيل من أجل الحصول على تذاكر لقاء الترجى خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن يتم توزيعها إلكترونياً خلال 48 ساعة، ويتم طباعة المحظورات فى الجهة الخلفية للتذكرة ويأتى فى مقدمتها الشماريخ والولاعات والنظارات الشمسية وحاملات الأعلام وأغطية الرأس «الكاب والطاقية» وزجاجات المياه والمشروبات الغازية وأى مواد قابلة للاشتعال وبطاريات الشحن المحمولة.

فى سياق مختلف، تلقت لجنة التعاقدات بالنادى، التى يترأسها عدلى القيعى، عدداً من العروض الرسمية من أجل ضم أكثر من لاعب داخل الفريق يأتى أبرزهم الجنوب أفريقى باكامنى الذى تلقى أكثر من عرض على رأسهم دخوله فى صفقة تبادلية مع نادى مصر للمقاصة، كما طلب نادى حرس الحدود -الصاعد حديثاً للدورى المصرى- الحصول على خدماته، كما تلقى أحمد ياسر ريان هو الآخر أكثر من عرض فى مقدمتها عرضان من ناديى سموحة والاتحاد.