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«جروس» يخطر الزمالك بموافقته على تدريب الفريق عبر «الإيميل»

اليوم PM 01:00
كتب: محمود فؤاد
«جروس» يخطر الزمالك بموافقته على تدريب الفريق عبر «الإيميل»

جروس

أكد رئيس نادى الزمالك، على أن السويسرى جروس المدير الفنى الجديد للفريق، أرسل موافقة رسمية على تدريب الزمالك، عبر الإيميل.

وشدد مرتضى، على أنه ينتظر تمويل بعض الأشخاص لقيمة راتب المدرب بعد انسحاب المستشار تركي آل الشيخ من الأمر، وبجانب تمويل ثلاثة صفقات قوية للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل جروس ومعاونيه الى القاهرة الإسبوع المقبل، من أجل توقيع العقود رسميا.

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