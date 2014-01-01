لقطة اليوم| انهض يا أهلي.. الريال اقترب من الـ25

استطاع ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، أن يتخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويتأهل رسميًا للمباراة النهائية للعام الثالث على التوالي بعد الفوز ذهابًا 2-1، والتعادل إيابًا 2-2.

ريال مدريد بات على بعد أمتار قليلة من التتويج بلقبه القاري رقم 25 في تاريخه، حينها سيتمكن من زيادة الفارق بينه وبين النادي الأهلي لـ5 ألقاب كاملة، على زعامة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم بعد الـ"الريمونتادا" التي قام بها على الأحمر في المواسم الأخيرة.

وتصدر النادي الأهلي عام 2014 قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، برصيد 20 لقب قاري بعد التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الحين لم يحصل المارد الأحمر على أي لقب قاري، في الوقت الذي استطاع فيه ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة تخطيه والوصول للقب الـ24، بعدما بدأ في كسر رقم الأهلي بلقب دوري الأبطال 2016 وتوج باللقب الـ21 القاري ثم بدأ في زيادة الفارق.

و يتصدر الريال زعامة أندية العالم ب24 لقبا هم 12 دوري أبطال، و2 يوروباليج، و4 سوبر أوروبي، و3 انتركونتنيتال وكأس العالم للأندية 3.

ويأتي الأهلي ثانيًا، وفي جعبته 20 لقبًا قاريًا هم كالتالي: 8 دوري أبطال إفريقيا، ولقب الكونفدرالية و6 السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس 4 ولقب البطولة الأفروأسيوية.

بينما يأتي ثالثًا بوكاجونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي بـ18 لقبًا، وبرشلونة بـ17.

الأهلي خسر خلال الـ4 سنوات الأخيرة لقبين قاريين هما نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام الوداد المغربي، والسوبر الإفريقي 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري، فهل ينهض الأحمر هذا العام ويتوج بلقبي دوري الأبطال والسوبر من أجل تضييق الخناق على الريال أم يواصل الملكي الإسباني زيادة فارق البطولات؟