بالفيديو| «صلاح» ساخرا من «عمرو أديب»: «فين السؤال»

كشف المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر تألقه مع الريدز، خلال الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع عمرو أديب على قناة "أون إي" المصرية: "كل مباراة أهيئ نفسي لها، وأحاول أكون جهاز للمباراة وأتخيل ايه اللي ممكن يحصل في المباراة، وأجهز نفسي ذهنيا بشكل كبير جدا لكل مباراة".

وسأله عمرو أديب: "لو أخدتوا نهائي دوري الأبطال السنة دي؟"، ورد صلاح، ضاحكا: "فين السؤال، هو حلم أن أحقق هذا اللقب".

وأضاف صلاح: "حلمي تحقيق الشامبيونزليج، وهذا فخر لي ولبلدي، تخيل إن واحد من بلدك عمل دا وإننا نقدر نعمل كده، ودا أكتر احساس في الدنيا بيبسطني".