الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صلاح: التتويج بدوري الأبطال حلمي منذ الطفولة وهذا سر تألقي مع ليفربول

«صلاح» يرفض برشلونة ويقترب من ريال مدريد

«رودريجيز» يثير غصب ريال مدريد بمكالمة من مانشستر يونايتد

المقاصة يكشف مصير انتقال «أحمد عادل» للإسماعيلي

بالفيديو| «صلاح» ساخرا من «عمرو أديب»: «فين السؤال»

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| «صلاح» ساخرا من «عمرو أديب»: «فين السؤال»

صلاح وعمرو أديب

كشف المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر تألقه مع الريدز، خلال الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع عمرو أديب على قناة "أون إي" المصرية: "كل مباراة أهيئ نفسي لها، وأحاول أكون جهاز للمباراة وأتخيل ايه اللي ممكن يحصل في المباراة، وأجهز نفسي ذهنيا بشكل كبير جدا لكل مباراة".

وسأله عمرو أديب: "لو أخدتوا نهائي دوري الأبطال السنة دي؟"، ورد صلاح، ضاحكا: "فين السؤال، هو حلم أن أحقق هذا اللقب".

وأضاف صلاح: "حلمي تحقيق الشامبيونزليج، وهذا فخر لي ولبلدي، تخيل إن واحد من بلدك عمل دا وإننا نقدر نعمل كده، ودا أكتر احساس في الدنيا بيبسطني".

 

أخبار متعلقة

صلاح محسن يخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للترجي

صلاح محسن يخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للترجي
نجم فرنسا: «صلاح» الأخطر على روسيا

نجم فرنسا: «صلاح» الأخطر على روسيا

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

يستضيف فريق روما الإيطالي، اليوم، نظيره نادي ليفربول الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" في اللقاء المقرر له على ملعب الأولمبيكو معقل

«صلاح» يتطلع لرقم قياسي جديد مع ليفربول أمام روما بدوري الأبطال

يأمل المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، في تحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز، خلال مباراته أمام روما الإيطالي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أورو

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يرفض تمييز «صلاح».. ويحذف صورته

استطلاع رأى

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    04:30 PM

    الدوري المصري
  • إنبي

    إنبي

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    كأس مصر
  • الزمالك

    الزمالك

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

رسميا..الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة محمد صلاح

خروج الأهلي من الكأس تقلص فرص الزمالك في التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل

بعد أزمة "صلاح".. بوستر موحد للاعبي المنتخب على طائرة مونديال روسيا
الأهلى يفقد «أزارو» أمام الترجى.. وعروض رسمية لـ«باكامانى وريان»