«الخطيب» يجتمع بلجنة الكرة في الأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، بلجنة الكرة والمدير التنفيذي، محمد مرجان، للوقوف على آخر تطورات الفريق والصفقات، خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الخطيب مع محمد مرجان تنظيم وآخر تطورات ملف حضور الجماهير أمام الترجي التونسي، كما عقد جلسة مغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبلة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا